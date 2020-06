Inter, dalla Spagna: il Barça nega l'accordo con un fondo per pagare la clausola di Lautaro

Nelle scorse ore il quotidiano La Repubblica aveva spiegato come il Barcellona stesse maturando l’idea di “appoggiarsi” ad un fondo d’investimento per poter arrivare ai 111 milioni di euro della clausola di Lautaro Martinez con l’Inter. Un’eventualità, quella del fondo d’investimento, che almeno pubblicamente non trova riscontri. Il quotidiano spagnolo Sport, infatti, spiega come il Barcellona abbia negato fermamente questa possibilità e soprattutto l’esistenza di un accordo a riguardo. A corredo del pezzo viene spiegato come ad oggi, per il Barcellona, sia particolarmente complicato pensare di poter pagare la clausola dell’argentino. L’unico modo per far sì che l’operazione vada in porto, nelle idee blaugrana, è tramite l’inserimento di una o due parziali contropartite tecniche.