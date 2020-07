Inter, dalle aspettative della società al mercato: l'anno prossimo l'obiettivo sarà la Scudetto

Dopo lo sfogo di Antonio Conte post Bologna e le parole di Beppe Marotta di ieri, in casa Inter è tempo di riflessioni e analisi e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla di come la società nerazzurra si aspettasse qualcosa in più da questa stagione. Non lo Scudetto al primo anno, ma la Coppa Italia sì e magari anche l'Europa League, obiettivo ancora raggiungibile. Dall'altra parte l'allenatore vuole un mercato estivo a regola d'arte, con l'acquisto di un attaccante, di Tonali e di un centrocampista alla Vidal, per puntare a dare davvero fastidio alla Juve già dal prossimo anno.