Inter-Danilo, ultimi aggiornamenti: giocatore disposto a ridursi l'ingaggio

Danilo Luiz da Silva apre all'Inter. Il terzino brasiliano del Manchester City potrebbe abbassare le pretese sull'ingaggio e accettare la corte del club nerazzurro, che gli propone uno stipendio di 3,5 milioni per i prossimi 4 o 5 anni, contro i 4,5 milioni attualmente percepiti con i Citizens per altre 3 stagioni. E l'ex Porto e Real Madrid potrebbe accettare la proposta.

L'offerta di Ausilio - Come riporta Sky Sport, i contatti tra Piero Ausilio e i rappresentanti del calciatore sono cominciati a ottobre. Il City non si opporrebbe alla cessione, ma vuole aspettare la fine del campionato per prendere una decisione definitiva. L'offerta dei nerazzurri è di 15 milioni più bonus.