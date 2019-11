© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter, spiega il Corriere dello Sport, concentrerà i propri sforzi nel mercato di gennaio sul centrocampo. L'ipotesi nuovo attaccante, con Giroud primo nome, sembra per il momento accantonata, con gli uomini mercato nerazzurri che si concentreranno su un rinforzo in mediana: il preferito resta Rodrigo De Paul dell'Udinese, giocatore più raggiungibile rispetto a Van de Beek, Castrovilli, Kulusevski e Allan. L'opzione low cost, invece, porta a Parma dove gioca Juraj Kucka.

Molto in tal senso, spiega il quotidiano, sarà legato alla cifra dell'eventuale cessione di Gabigol.