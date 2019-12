© foto di Federico Gaetano

Inter sempre attiva sul fronte Rodrigo De Paul in vista del mercato di gennaio. Stando a quanto riportato da FcInterNews i contatti fra il club nerazzurro e l'Udinese sono tenuti in piedi dall'intermediario Edoardo Crnjar, con la società friulana che valuta l'argentino 35 milioni di euro. Una richiesta che l'Inter punta a trasformare in una operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 25 milioni. Una distanza importante, ma colmabile con l'inserimento di una contropartita tecnica: magari Federico Dimarco così come un giovane.