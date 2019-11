© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il successo sul Torino, il difensore nerazzurro Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Segnare è qualcosa di bellissimo, ma anche evitare i gol avversari dà tante soddisfazioni a noi difensori. Noi entriamo in campo preparati: sappiamo cosa fare per creare del male agli avversari; oggi siamo stati bravi nel segnare alla prima occasione - evidenzia Fcinternews.it -. Abbiamo avuto fiducia e non siamo mai andati in difficoltà. Eppure il campo era bagnato, l'abbiamo visto già nel riscaldamento: ripartire dal basso era rischioso, cosicché abbiamo impostato di meno. Siamo stati bravi nel leggere la partita nel modo giusto".