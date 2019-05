Inter, de Vrij: "Ci è mancato solo il gol. Adesso vinciamole tutte"

Fonte: fcinternews.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore dell'Inter Stefan de Vrij ha commentato ai microfoni di InterTV lo 0-0 ottenuto dai nerazzurri sul campo dell'Udinese. Queste le sue parole: "Ci è mancato il gol: l'abbiamo cercato, abbiamo avuto diverse occasioni ma purtroppo la palla non è entrata. Anche io ci ho provato in avanti. Siamo dispiaciuti per il risultato, volevamo vincere. Alla fine sarà importantissimo tenere alta l'attenzione: cercheremo di vincere tutte le ultime tre partite".

"Non abbiamo sottovalutato l'avversario - prosegue l'olandese -. Sapevamo non fosse facile, contro una buona squadra che difende bene ed esce forte in contropiede. Dovevamo essere pronti, abbiamo sofferto un po' alla fine del primo tempo ma per il resto siamo stati bravi, anche sotto l'aspetto del possesso palla. Purtroppo mancano i gol: non riusciamo ad incidere negli ultimi 30 metri".

Sul Chievo, prossimo avversario: "Non hanno niente da perdere, sono già retrocessi quindi giocheranno con uno spirito libero. Dovremo essere pronti e bravi, per non fargli fare la partita della vita. Bisogna vincere per forza".

Il destino è nelle mani dell'Inter: "Come dicevo prima, cercheremo di vincerle tutte e tre. Partendo dalla sfida contro il Chievo".