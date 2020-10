Inter, de Vrij: "Delusi per il pareggio, siamo venuti per vincere. Dovevamo fare più gol"

vedi letture

Stefan De Vrij, difensore dell'Inter, ha commentato il pareggio contro la Lazio ai microfoni di Inter TV: "Si sono incontrate due squadre forti, è stata una bella partita da vedere. Due squadre che hanno cercato di vincere e alla fine è stato un pareggio che ci sta", riporta fcinternews.

Sosta fondamentale per le energie, poi il derby.

"Ci sono tanti giocatori che vanno in Nazionale, si giocheranno tante partite. Dobbiamo cercare di recuperare energie".

C'è stato un upgrade rispetto all'anno scorso, gol arrivato in maniera casuale.

"È vero, penso che abbiamo fatto una buona gara. Ci è mancato qualcosa alla fine per fare più gol ma alla fine è andata così. Ci rimane la delusione del pareggio perché eravamo venuti per vincere e siamo dispiaciuti per questo".