Inter, De Vrij: "Delusione per i punti persi. Il Lecce si è chiuso bene"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij ha commentato a Inter TV il deludente pareggio ottenuto oggi in casa del Lecce: "Ovviamente c'è tanta delusione per i punti persi, purtroppo non siamo riusciti a vincere. Loro si sono difesi bene, poi non siamo riusciti a tenere il vantaggio - ha esordito -. Il Lecce ha cambiato il modulo, schierandosi tutti dietro sperando nelle ripartenze. Abbiamo crossato tantissimo, ma non siamo riusciti a essere sempre pericolosi. Abbiamo giocato quasi esclusivamente nella loro metà campo, e per noi difensori diventa basilare marcare in modo preventivo per non far ripartire l'avversario. Ci sono sfuggiti solo due volte: una all'inizio e poi sul gol. Forse avremmo dovuto alzare il ritmo per creare più confusione agli avversari".