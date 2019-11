© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SportMediaset alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Queste le sue parole riportate da Fcinternews.it: "Serve un'Inter forte e brava, che dimostri di dare tutto per vincere questa partita. La rimonta di Dortmund è ormai alle spalle. Non guardiamo indietro, pensiamo alla gara di domani. Lo Slavia Praga è una squadra forte: attaccano in tanti, sono tosti, ripartono bene; l'hanno dimostrato non soltanto contro di noi. Dobbiamo prepararci bene: ci siamo pronti, dobbiamo dare tutto per vincere. Le assenze? Ci dispiace, perché si tratta di giocatori importanti e forti; ma anche gli altri lo sono, pertanto non vi sono scuse. Sappiamo quali sono le nostre qualità: giocheremo per vincere".