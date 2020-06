Inter, de Vrij: "Lukaku forte, veloce e goleador. Può ancora migliorare, come tutti"

Dopo gli elogi ad Antonio Conte, nel corso dell'appuntamento speciale su Dazn 'Countdown Serie A', Stefan de Vrij, ha speso ulteriori parole al miele per il compagno e bomber Lukaku, in merito al suo primo anno nel campionato italiano, ovviamente con la maglia dell'Inter addosso: "Romelu a Milano si trova benissimo, si sente a casa. È sempre positivo, fortissimo fisicamente, cerca di aiutare la squadra, corre veloce e fa gol. In campo, ovviamente quando posso, lo cerco. In questo gruppo possiamo migliorare tutti, lui compreso".