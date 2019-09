Inter, De Vrij sulla discussione Lukaku-Brozovic: "Non c'è nulla da dire"

"Cosa da spogliatoio, chi le scrive non ci è mai entrato. Nulla da rispondere".

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata a SportMediaset, il centrale dell'Inter Stefan de Vrij ha spiegato la propria posizione circa lo scontro avvenuto nell'intervallo di Inter-Slavia Praga tra Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic. Al croato non sarebbero piaciute le parole del belga sull'atteggiamento della squadra, ma l'olandese liquida così la questione: "Quelli che scrivono queste cose non sono mai stati in uno spogliatoio, non c'è niente da dire e da rispondere", le parole attribuite al centrale.