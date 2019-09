Inter, tensione fra Lukaku e Brozovic nel post gara con lo Slavia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport racconta un retroscena riguardante l'Inter ed il post partita contro lo Slavia Praga in Champions, gara terminata 1-1. Al rientro negli spogliatoio Romelu Lukaku avrebbe preso la parola facendo riferimento a un match non andato per il verso giusto. Con toni accorati, ma chiedendo comunque un atteggiamento più offensivo e invitando i compagni a seguire il piano tattico di Conte.

Brozo non ci sta - La presa di posizione del belga non è piaciuta a Marcelo Brozovic, che per la rosea ha risposto per le rime all'attaccante. Il croato potrebbe aver letto nelle parole di Lukaku riferimenti personali e tra i due sono volate parole forti, sfiorando quasi il contatto fisico (evitato grazie all'intervento dei compagni).