Inter, Dimarco resta in prestito all'Hellas Verona: nuova strategia per Kumbulla

vedi letture

Federico Dimarco proseguirà la propria avventura in prestito all'Hellas Verona anche la prossima stagione. L'esterno classe '97, nonostante avesse l'accordo in scadenza con gli scaligeri lo scorso 31 agosto, ha ripreso la preparazione con i gialloblu disputando anche un'amichevole agli ordini di Juric, a conferma del prolungamento dell'intesa. Una trattativa che l'Inter vorrebbe sfruttare per mantenere viva anche quella per Marash Kumbulla, centrale che piace a tanti club, tra cui soprattutto la Lazio. A riportarlo è Fcinternews.it.