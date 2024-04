Dimarco: "Ieri giornata incredibile, abbiamo visto che cos’è l’interismo"

In casa Inter è il giorno dopo la grande festa, prolungatasi fino a tarda notte. Oltre trecentomila persone hanno sfilato per le vie di Milano e si sono poi raccolte in piazza Duomo per celebrare la seconda stella del club nerazzurro.

Tra i protagonisti, del campionato, della parata e poi della festa, Federico Dimarco. Nato e cresciuto a Porta Romana, nel cuore della città, il terzino ha dovuto "fare il giro", passando per diversi club dopo essere cresciuto nel settore giovanile interista, ma alla fine è riuscito a imporsi con la maglia tifate sin da quando era piccolo. E ieri, appunto, è stato tra i più attivi.

Attraverso il suo profilo social, Dimarco è tornato oggi su quelle emozioni: "Guardo queste immagini e ripenso a quel che è accaduto. È stato incredibile. Una città che canta insieme per un giorno intero. Come se un sentimento prendesse forma. Ieri abbiamo visto che cos’è l’interismo. L’Inter è questo".