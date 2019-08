Inter, domani il giorno di Sanchez: ultimi dettagli da limare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l’apertura del Manchester United, proseguono spedite le pratiche per portare a Milano pure Alexis Sanchez. Domani è il giorno buono per la chiusura e in tal senso lasciano il tempo che trovano le parole di Ole Gunnar Solskjaer dopo la sconfitta del Manchester United a Old Trafford con il Crystal Palace. Come scrive Tuttosport, il cileno la sua scelta l’ha già fatta e l’Inter, dopo aver trovato l’accordo con i Red Devils l’operazione (prestito con diritto di riscatto a 15 milioni) sta limando le differenze legate ai circa 12 milioni e mezzo che deve prendere il cileno per i dieci mesi di contratto fino al 30 giugno (possibile un sacrificio anche da parte del giocatore). Convinzione comune in società, come sottolineato, è che domani possa arrivare il via libera da Manchester.