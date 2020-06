Inter, dopo Hakimi assalto a Tonali: c'è ottimismo, possibile una formula 'alla Barella'

E' fatta per Hakimi Achraf, ma il mercato dell'Inter non si ferma qui. Dopo il colpo per la fascia, Beppe Marotta e Piero Ausilio puntano forte anche ad un rinforzo a centrocampo. E il preferito si chiama Sandro Tonali, per il quale c'è un vivo ottimismo, rinvigorito dalla totale approvazione del centrocampista del Brescia al progetto di Suning e, dunque, alla destinazione nerazzurra. La Juventus, per ora, resta defilata.

L'affondo. La valutazione che ne fa Massimo Cellino è di 50 milioni di euro, mentre la dirigenza meneghina ha le idee chiare e non vorrebbe spingersi oltre i 30 milioni, massimo 35 considerando anche i bonus. L'assalto al numero 4 delle Rondinelle potrebbe essere finanziato dalle cessioni a titolo definitivo di Perisic e Joao Mario, l'Inter sta ragionando anche su una formula 'alla Barella': prestito con obbligo di riscatto. A riportare il tutto è La Gazzetta dello Sport.