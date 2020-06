Inter, dopo Icardi può toccare a Perisic: ma per il riscatto del Bayern occorre aspettare

Se da una parte l’Inter ha sistemato la questione Mauro Icardi, dall’altra Ausilio e Marotta devono ancora accordarsi col Bayern Monaco per il riscatto da parte dei bavaresi di Ivan Perisic. Il punto di partenza è la volontà comune: Perisic, spiega il Corriere dello Sport, non vuol tornare all’Inter ed il Bayern vorrebbe trattenerlo. L’Inter da parte sua, non lo ritiene adatto per il 3-5-2 di Conte. Il diritto di riscatto è scaduto il 15 maggio, ma come spiegato nei giorni scorsi da Ausilio l’Inter ha concesso una sorta di “proroga” al Bayern che al momento ha comunicato la propria impossibilità di programmare un mercato in entrata (in ballo c’è anche il riscatto di Coutinho dal Barcellona).