© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Davide Lippi, intermediario nell'affare che portò Borja Valero all'Inter, ha parlato a Radio Sportiva del centrocampista spagnolo ex Fiorentina. "E' un giocatore che ho portato all'Inter, tengo a precisare che non è mio assistito diretto. E' importante sia dentro che fuori dal campo, e negli ultimi anni ha dato sempre il suo contributo in termini di qualità ed esperienza. Vedremo alla fine della stagione, anche parlando con l'allenatore che ci sarà. Mi auguro sia Spalletti", ha detto il procuratore come riportato da Fcinternews.it.