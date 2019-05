Inter, Dzeko vicino: presto l'incontro con la Roma per trovare l'accordo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il nome di Edin Dzeko è sempre più in orbita Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport di questa mattina i nerazzurri e la Roma, a campionato concluso, si metteranno a tavolino per trovare una soluzione che possa accontentare tutti e la sensazione è che alla fine l'operazione andrà in porto.

Futuro a Milano - Il bosniaco ha già detto sì all'Inter e anche per questo motivo è probabile che si arrivi a un accordo, anche perché l'attaccante ha il contratto in scadenza nel 2020 e non è certo vicino al rinnovo.