Il Real Madrid ha detto no a Juventus e Inter per Marco Asensio. Secondo quanto riporta As, infatti, nelle scorse settimane bianconeri e nerazzurri erano arrivati a offrire più di 100 milioni di euro per il giovane talento spagnolo, senza riuscire però a convincere i blancos. Sia per Zidane che per Florentino Perez il fantasista spagnolo è infatti incedibile poiché elemento chiave per il presente e per il futuro.