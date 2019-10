Inter e Milan sulle tracce di Muller, ma il Bayern chiude all'addio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, è stato accostato nei giorni scorsi alla Serie A, in particolare a Inter e Milan. L’attaccante tedesco è infatti in rotta con il tecnico Niko Kovac che lo ha spesso relegato in panchina in questo primo scorcio di stagione. Il CEO del club bavarese Karl-Heinz Rummenigge, però, al momento non apre a un addio del giocatore: “Il rapporto con il club è intatto - ha detto al Welt am Sonntag - e Thomas sarà ancora una parte importante del nostro club. Al momento non riesco proprio a immaginare una sua partenza a gennaio. Domenica scorsa ha avuto un faccia a faccia con il tecnico Kovac, per noi non si tratta di un ripiego”.