Inter, ecco l'offerta a Lukaku: 45 milioni di euro in cinque anni

© foto di Dimitri Conti

Contratto decisamente importante quello messo sul piatto dall'Inter per Romelu Lukaku, attaccante belga classe '93 e primo obiettivo di Antonio Conte per rinforzare il suo attacco. A svelarlo è Sky Sport UK, che parla di un'offerta da 45 milioni di euro - bonus inclusi - per i prossimi cinque anni.

C'è però da trovare l'accordo col Manchester United e, per il momento, le parti sono ancora distanti: l'Inter infatti per il cartellino arriva a offrire 70 milioni di euro, i red devils ne chiedono quasi 20 in più.