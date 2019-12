Fonte: da San Siro, Simone Bernabei

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Un'Inter in emergenza totale ha perso ma con orgoglio contro il Barcellona. 1-2 per i Blaugrana, San Siro ha apprezzato comunque l'impegno della formazione di Antonio Conte. Al fischio finale, applausi e il coro "forza ragazzi" per gli abbattuti nerazzurri in campo.