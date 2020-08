Inter, Emerson Palmieri il leader della lista: si spinge per portarlo a Milano

Una lista di obiettivi che risponde al nome di Emerson Palmieri come aprifila. In casa Inter la ricerca di un esterno sinistro è assolutamente prioritaria nelle gerarchie delle operazioni da completare per la sessione di mercato in corso, ed il brasiliano del Chelsea riveste il ruolo di assoluto numero uno nella lista di gradimento di Antonio Conte. Trattativa non semplice, perché i rapporti con il Chelsea per il tecnico leccese non si sono certamente chiusi tra rose e fiori, ma comunque fattibile vista la volontà dell’ex giocatore della Roma di far parte del progetto a tinte nerazzurre che sta per diventare sempre più ambizioso. Le alternative, beninteso, non mancano di certo: si passa per Gosens, gradito anche dalla Juventus, sino a Marcos Alonso. Con la certezza però di avere un preferito assoluto che ha voglia di una nuova sfida. L’Inter è pronta ad investire per regalargli la possibilità di viverla in nerazzurro.