Inter-Empoli, le formazioni ufficiali: Audero titolare, c'è Acerbi. Niang dal 1'

L'Inter ha un solo obiettivo: dimenticare una sosta tutt'altro che facile e chiudere il prima possibile la pratica scudetto. A San Siro arriva l'Empoli, che è invece assetato di punti salvezza dopo tre sconfitte consecutive. Arbitro Federico Dionisi della sezione de L'Aquila, appuntamento alle 20,45: di seguito le formazioni ufficiali della partita

Simone Inzaghi lascia in panchina Sommer, pur recuperato: in porta c'è Audero, alla seconda presenza in questo campionato. Acerbi al centro della difesa, Darmian vince il ballottaggio con Dumfries sulla destra.

Davide Nicola cambia modulo e sceglie la difesa a tre. Niang guida l'attacco, a centrocampo c'è a sorpresa Simone Bastoni con Marin. Zurkowski e Cambiaghi a supporto dell'ex Milan.

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Allenatore: Inzaghi.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Bastoni, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang.

Allenatore: Nicola.