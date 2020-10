Inter, Eriksen deve cambiare marcia altrimenti l'addio anticipato servirà per liberarlo

Se Eriksen non cambierà atteggiamento e Conte non gli troverà la giusta collocazione, la cessione a gennaio potrebbe essere una liberazione per il danese e un problema in meno per l'allenatore. Secondo Il Corriere dello Sport, il vero errore è stato quello di acquistarlo, perché con il credo del tecnico, non c'entra niente. Difficile spiegarsi come chi ha consigliato il giocatore non glie l'abbia spiegato, ma è altrettanto difficile credere che non sia arrivato in precedenza un ok deciso da parte del mister prima di effettuare un investimento da 27 milioni di euro.