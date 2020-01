© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alla fine anche Josè Mourinho ha dovuto farsene una ragione: Christian Eriksen è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Inter e anche il Tottenham ha dato il via libera all'operazione. Lo testimonia la mancata presenza del danese nella squadra che affronterà il Southampton a breve in FA Cup: nella distinta dei londinesi il numero 23 non figura neanche in panchina, col viaggio a Milano che appare davvero imminente.