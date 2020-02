Inter, Eriksen rivela: "Il mio idolo da bambino era Totti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Eriksen, nuova stella del centrocampo del centrocampo dell'Inter, in un lungo botta e risposta pubblicato sul canale YouTube nerazzurro, ha rivelato che Francesco Totti è stato il suo idolo di infanzia insieme a Michael Laudrup. Curiosa anche la risposta a proposito del motivo per cui ha scelto di indossare la maglia numero 24: "Perché è il numero dopo il 23: nuova fase, nuova sfida, nuovo numero". Sul derby invece, non ci sono dubbi: "Vincerà l'Inter. Che poi se fuori dall'Italia dici "Inter Milan", non intendi la partita, ma semplicemente la squadra nerazzurra".