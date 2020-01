Inter, Fiorentina su Politano indipendentemente da Iachini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Che l’Inter sia rimasta scottata dal blitz della Juventus su Dejan Kulusevski è ormai cosa nota, oltre che evidente. I nerazzurri però non staranno a guardare. Suning ama “rispondere” ai colpi bassi, seguendo la linea di espansione, di miglioramento costante della rosa a disposizione di un tecnico, Antonio Conte, voluto a tutti i costi e non a caso. Gli acquisti, specie quelli grandi, passano dalle cessioni. Incassi da quei giocatori scelti in passato e relegati nei bassifondi delle gerarchie. Tra questi c’è Matteo Politano, uomo di Luciano Spalletti, interessante nella sua precedente stagione e in seguito al riscatto dal Sassuolo per circa 27 milioni (bonus compresi). In estate l’ex neroverde rifiutò un contratto anche più luminoso dell’attuale stipendio percepito a Milano (1.6 milioni) proposto dalla Fiorentina che, in più, mise sul piatto al bellezza di 30 milioni per il cartellino: rifiutati. Oggi le cose sono parecchio cambiate: Matteo con Conte ha collezionato la miseria di due gare dal primo minuto e perciò, pensando anche alle sue chance di andare all’Europeo abbastanza in calo, per questo gennaio ha aperto a una eventuale partenza. La Viola, già convinta di accelerare sul giocatore cresciuto nella Roma indipendentemente dall’arrivo di Beppe Iachini, è in prima fila e fiduciosa di poter vedere presto quella fumata bianca solo immaginata scorso agosto. L’Inter, d’altra parte, aspetta di rivedere all’opera Alexis Sanchez appena rientrato dopo il lungo stop. Se il cileno dovesse dare le risposte giuste nelle prossime gare (Napoli e Atalanta), i nerazzurri darebbero il via libera definitivo all’uscita di Politano in direzione Firenze