Inter, Gabigol finanzia Kulusevski: ma per gennaio il Parma fa muro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'eventuale qulificazione dell'Inter agli ottavi di Champions, spiega la Gazzetta dello Sport, cambierebbe le strategie nerazzurre sul mercato di gennaio. La società vuol puntare su profili di prospettiva e per la rosea il nome che potrebbe mettere tutti d'accordo è quello di Dejan Kulusevski, subito o al più tardi a giugno. Valutazione che parte da 40 milioni, i nerazzurri ci proveranno subito con l'Atalanta ma il Parma difficilmente accetterà di privarsene in questa sessione invernale.

L'operazione sarà comunque tentata grazie alla cifra incassata dalla cessione di Gabigol. E in questo caso la speranza dell'Inter è che il brasiliano possa vincere un altro trofeo, il Mondiale per Club, in modo che la sua valutazione possa salire ancora, superando i 25 milioni di euro.