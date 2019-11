© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inter al lavoro anche sul mercato in vista della prossima stagione. Trattativa avanzata e concreta per Dejan Kulusevski del Parma. Un affare che potrebbe già impostarsi nelle prossime settimane in vista della nuova stagione. L’Inter si muove, a caccia del centrocampista gialloblù. Avanti tutta per Kulusevski...