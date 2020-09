Inter, Gagliardini: "Gruppo ottimo, Hakimi e Kolarov si sono ambientati subito"

Autore di uno dei sette gol nell'amichevole di oggi contro il Pisa, il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini parla così ai microfoni di Inter TV: "Dobbiamo essere contenti delle indicazioni che abbiamo avuto da questi impegni di preparazione, sono importanti per la partita che affronteremo sabato prossimo. In queste partite è importante trovare buone sensazioni. Sicuramente può essere una cosa positiva sfruttare la condizione atletica della scorsa stagione per partire forti in campionato. Avere anche solo mille persone allo stadio è una sensazione molto bella, è piacevole sentire la vicinanza dei tifosi. Sabato prossimo inizierà il nostro campionato, affrontiamo la Fiorentina: sarà tosta, sappiamo come giocano. Sarà una partita subito importante. Il gruppo è ottimo, Achraf Hakimi e Aleksandar Kolarov si sono ambientati subito mentre gli altri conoscevano già l’ambiente".