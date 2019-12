© foto di Imago/Image Sport

Le10Sport fa il punto sul futuro di Olivier Giroud, ariete in uscita dal Chelsea. Il francese è richiesto in Ligue 1 e in MLS statunitense però sembra che la priorità fatta pervenire al suo entourage sia quella di andare all'Inter di Antonio Conte. Il Campione del Mondo con la Francia avrebbe chiesto di aspettare fino a metà gennaio per valutare la possibilità di andare all'Inter.