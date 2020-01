© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Valentino Lazaro verso la Premier League. Come anticipato da TMW infatti, il giocatore è ad un passo dal Newcastle United. L'agente, scrive La Gazzetta dello Sport, ieri era in Inghilterra per discutere i termini economici del contratto del suo assistito. Si tratta sulla base di un prestito da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20. Con la partenza dell'austriaco, Conte potrebbe riabbracciare Moses, giocatore con il quale ha vinto una Premier League al Chelsea. Il giocatore è in prestito al Fenerbahçe che deve dare l’ok per liberarlo, con il Chelsea che ha già dato il via libera per il prestito.