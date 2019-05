© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicolò Barella e gli altri obiettivi a centrocampo per l'Inter (Rakitic in primis, ma non solo) più la conferma di Nainggolan e Brozovic porteranno inevitabilmente a delle partenze in casa nerazzurra. Matias Vecino, Roberto Gagliardini, Joao Mario e Borja Valero, sono in bilico stando a Tuttosport. Oggi forse è l’ex atalantino che più di altri ha chance di rimanere, per Vecino dipenderà dalle offerte che arriveranno, mentre Joao Mario è da ritenere in uscita sicura. Un punto di domanda è legato a Borja Valero: lo spagnolo è un elemento che fa spogliatoio, un uomo pronto per ogni evenienza, ma se dovesse arrivare una proposta per lui allettante dalla Spagna, difficilmente gli tarperebbero le ali.