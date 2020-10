Inter, gli sponsor calano da 130,5 milioni a 69,5. Crollo per quelli regionali cinesi

Le sponsorizzazioni dell'Inter sono scese da 130,5 milioni a 69,5 nell'ultimo anno. Sicuramente c'è incidenza della pandemia, ma dall'altro lato sono gli sponsor regionali ad avere avuto un impatto decisamente negativo (da 42,9 milioni) a causa principalmente di due motivi.

Il termine del contratto con la Fullshare Holding Limited e il King Dawn Investments Limited che, alla fine di marzo 2019, ha esercitato il proprio diritto di cancellarsi dallo sponsorship all'1 luglio del 2019. Questo ha avuto un impatto al 30 giugno del 2020 di 20 milioni. Quindi non è colpa della pandemia.

Il termine del contratto con l'agenzia di ,arketing Beijing Yixinshijie al 30 giugno del 2019, per un impatto da 25 milioni, anche questo non dovuto alla pandemia. Questa riduzione è stata parzialmente coperta dai 2,1 milioni di euro di nuovi regional sponsor durante quest'anno fiscale. L'Inter è comunque ottimista perché questi diritti potrebbero essere riutilizzato per altri affari in futuro. La pandemia ha certamente influenzato la definizione di nuovi accordi.

La realtà è che le entrate da sponsor sono scese di 61 milioni fino a 69,5 milioni rispetto ai 130,5 milioni del 30 giugno 2019.