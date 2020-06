Inter, Godin ai saluti e in cerca di una nuova sfida. Lione, Stati Uniti e Cina tra le ipotesi

Spazio al futuro di Diego Godin, sempre più lontano dall'Inter, sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport che torna sull'argomento ripartendo dalle parole del presidente del Lione, Aulas: "È tra i nomi che stiamo valutando". Oggi in sede all’Inter non sono arrivate offerte ufficiali ma è ovviamente soltanto questione di tempo. Godin ha 34 anni e vuole chiudere la carriera giocando ancora una o due stagioni da protagonista e all’Inter questo non sembra possibile. Così, quando arriverà l’offerta giusta, il club non si opporrà.

Le altre pretendenti - L’Atletico di Simeone resta una possibilità anche se certi cavalli di ritorno sono sempre ad alto rischio. Godin ha mercato negli Stati Uniti e in Cina, ma una vera offerta del Lione potrebbe far saltare il banco: in fondo quello francese resta un campionato importante e il Lione in Champions ha sempre fatto la sua bella figura. In attesa di sviluppi, una cosa appare più o meno certa: a fine stagione Godin lascerà l’Inter.