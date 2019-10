© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Diego Godin, difensore dell'Inter, ha parlato così a Sky Sport prima della partita contro il Borussia Dortmund: "Quella di stasera è una partita decisiva, importante. Vogliamo continuare a giocarci le nostre chance di qualificazione, tanto più che giochiamo a casa nostra. Il mio inserimento? Sono contento, mi sto adattando alla nuova città e al nuovo stile di vita. Ho grandi compagni, un grande allenatore e sono in un grande club: dopo tanti anni in cui ho giocato in un certo modo sto imparando e sono contento".