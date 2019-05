© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Non è il momento di comunicare nulla". Così Diego Godin rimanda ancora i tempi dell'annuncio ufficiale del suo arrivo all'Inter. Intervistato da efe.com, l'ex capitano dell'Atlético Madrid ha chiarito: "Quando dovrò comunicare qualcosa e confermare un club, lo farò".

Ha detto addio all'Atletico.

"Ho vissuto molte emozioni, non solo in campo: lì lascio molti amici e le persone che amo e che mi amano tanto. Ovviamente è difficile dire addio e lasciare quella che era casa mia e che rimarrà tale dopo nove anni. Sono davvero contento di come ho lasciato l'Atleti perché nel calcio sappiamo tutti come sono gestite certe passioni. Ma in questo nessuno si è rivolto a me con brutte parole, ma ho ricevuto solo gratitudine e orgoglio".

Il saluto del Wanda Metropolitano?

"La verità è che non avrei potuto immaginare di meglio, è stato spettacolare".