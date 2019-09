© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’Inter aspetta Diego Godin, che domenica scorsa a Cagliari ha fatto il suo debutto in Serie A. Come riportato da Tuttosport, dopo i problemi fisici accusati in fase di preparazione, il difensore uruguaiano è pronto a prendere in mano la difesa nerazzurra. Contro l’Udinese sabato dovrebbe arrivare l’esordio dal primo minuto, magari nel ruolo di centrale difensivo nella linea a tre visto che De Vrij non è al top della condizione, sebbene sia sulla mia del recupero. Antonio Conte spera di avere a disposizione il terzetto Godin-De Vrij-Skriniar per l’esordio in Champions League contro lo Slavia Praga e nel derby contro il Milan.