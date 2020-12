Inter, Handanovic: "Ci siamo complicati un po' le cose. Ma senza dolore non c'è amore"

Il portiere Samir Handanovic ha parlato a Inter Tv della vittoria contro il Borussia Monchengladbach di questa sera che tiene ancora i nerazzurri in corsa per il passaggio del turno: “Senza dolore non c’è amore, è normale soffrire quando si gioca a questi livelli, ma è importante essere stati compatti come squadra e aver vinto questa gara. Abbiamo creato tanto e potevamo chiuderla prima, invece ci siamo complicati un po' le cose, ma la prestazione c’è stata. - conclude lo sloveno – Il gol annullato? Destino o no era fuorigioco, io la palla non l’ho vista e lui si è spostato all’ultimo. L’arbitro ha preso la decisione giusta. Ora pensiamo al Bologna perché dobbiamo fare un passo alla volta e prepararci al meglio a questa gara”.