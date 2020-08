Inter, Handanovic: "Non ho nessuna paura, la squadra sta bene fisicamente"

Samir Handanovic, interpellato da Sky, presenta così la sfida al Getafe di domani, che rappresenta il ritorno del calcio europeo di alto livello dopo il lockdown: “Il Getafe è una squadra ostica che mi ricorda molto il primo Atletico di Simeone. È una squadra che lotta su tutti i palloni, che non cerca molto il gioco, ma il gioco diretto. E ha due punte davanti che sanno fare molto bene il loro lavoro e che sono molto esperti. Non ho nessuna paura: essere fermi e riposati ti dà qualcosa e qualcosa te la toglie. Noi ormai giochiamo ogni tre giorni e siamo entrati un mese e mezzo nel ritmo. Stiamo bene e aspettiamo la partita di domani. Siamo pronti a dare il massimo e vediamo dove arriveremo. Tutta la stagione lottiamo, ultimamente avevamo più tigna o cazzima, come dicono i napoletani. In più tutti si preoccupavano di non prendere gol e questo è positivo. La squadra sta dimostrando di stare bene fisicamente e psicologicamente: quello che succede intorno a noi penso che non ci può disturbare perché uno quando entra in campo pensa a giocare, non alle chiacchiere che si fanno fuori dal campo”.