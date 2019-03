Inter, Hysaj nel mirino per rimpiazzare Vrsaljko e Cedric

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da FcInternews.it Elseid Hysaj è finito nel mirino dell'Inter. I nerazzurri non riscatteranno Vrsaljko e Cédric e domani è previsto un summit tra l'agente del calciatore e il presidente del Napoli. I nerazzurri restano vigili in caso di fumata nera nella trattativa per il rinnovo dell'esterno albanese con i partenopei.