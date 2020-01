© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Manchester City piomba su Milan Skriniar. Questa è la notizia rilanciata questa mattina dal Daily Mirror in merito al centrale slovacco dell'Inter. Secondo quanto riportato l'ex Sampdoria sarebbe un obiettivo di Pep Guardiola già per il mercato di gennaio, per il quale sarebbe pronto ad un maxi investimento. L'acquisto di un nuovo difensore di alto livello sarebbe, stando a quanto riportato, l'ultima idea per dare nuova linfa ai campioni uscenti di Premier League nel tentativo di tornare in corsa con il Liverpool per il titolo in Inghilterra.