Inter, i dettagli del contratto di Vagiannidis: Conte deciderà se tenerlo o cederlo in prestito

Georgios Vagiannidis, terzino destro classe 2001, si avvicina a grandi passi all'Inter. L'esterno attualmente al Panathinaikos, ha rifiutato di rinnovare il contratto col club di Atene e l'allenatore Donis ha già annunciato che non farà parte della rosa in vista del prossimo campionato. I nerazzurri si sono mossi con convinzione, tanto da superare la concorrenza di squadre come Barcellona, Man City, Monaco e Borussia Dortmund. Al giocatore è stato proposto un contratto di 5 anni a 500mila euro a stagione, mentre 400mila euro andranno ai greci come premio formazione. Deciderà Conte poi se inserirlo in prima squadra e tenerlo in rosa o se mandarlo in prestito per farsi le ossa altrove per poi tornare maturato in nerazzurro. A riportarlo è Tuttosport.