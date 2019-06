Inter, i Primavera Gavioli e Rizzo ad un passo dal Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Asse di mercato fra Inter e Genoa. Secondo quanto riportato da Sky infatti, il Grifone è ad un passo da due giovani della Primavera nerazzurra: si tratta di Lorenzo Gavioli e Nicholas Rizzo, entrambi in procinto di trasferirsi a titolo definitivo in Liguria. La giornata di venerdì dovrebbe essere decisiva per la chiusura dell’operazione.