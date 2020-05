Inter, Il Messaggero: "Marotta rimpiange i giorni sereni alla Juve e pensa già all'addio"

"Marotta sotto pressione rimpiange i giorni sereni alla Juve". È questo il curioso titolo di un articolo presente nell'edizione odierna de Il Messaggero sulla nuova vita a tinte nerazzurre di Beppe Marotta. Secondo il quotidiano, l'amministratore delegato dell'Inter non starebbe infatti trovando respiro, nella morsa sempre più stretta da una parte del presidente Zhang e dall'altra di mister Conte. "Un bombardamento continuo", in prima linea già dalla battaglia per non riprendere il campionato fino all'attuale (complicata) organizzazione del calendario post-coronavirus: "l'ad è al limite - si legge - e starebbe pensando addirittura di cambiare squadra".

Beppe Marotta è ufficialmente approdato all'Inter il 13 dicembre 2018 dopo una lunga e vincente avventura dietro alle scrivanie della Juventus.