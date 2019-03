Inter Nazionale: Argentina come i nerazzurri. Lautaro per Icardi

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Undici convocati della rosa dell'Inter dalle rispettive Nazionali, tutti con le rappresentative maggiori. Europa, Sudamerica e Africa i continenti toccati, nell'Argentina c'è Lautaro Martinez e, causa stop e non attività, non c'è ovviamente Mauro Icardi. Chi ha più rappresentanti è la Croazia con due, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Nessun esordiente ma solo certezze, come lo è Miranda per il Brasile.

Italia

Matteo Politano

23.3 Italia-Finlandia

26.3 Italia-Liechtenstein

Croazia

Marcelo Brozovic, Ivan Perisic

21.3 Croazia-Azerbaijan

24.3 Ungheria-Croazia

Olanda

Stefan de Vrij

21.3 Olanda-Bielorussia

26.3 Olanda-Germania

Portogallo

Joao Mario

22.3 Portogallo-Ucraina

25.3 Portogallo-Serbia

Slovacchia

Milan Skriniar

21.3 Slovacchia-Ungheria

24.3 Galles-Slovacchia

Argentina

Lautaro Martinez

22.3 Argentina-Venezuela

26.3 Marocco-Argentina

Brasile

Miranda

23.3 Brasile-Panama

26.3 Repubblica Ceca-Brasile

Uruguay

Matias Vecino

22.3 Uruguay-Uzbekistan

Ghana

Kwadwo Asamoah

23.3 Ghana-Kenya

Senegal

Keita Baldé Diao

22.3 Senegal-Madagascar

26.3 Senegal-Mali