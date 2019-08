© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Mauro Icardi è ancora incerto. L'attaccante argentino ha rifiutato il Monaco, ma ancora non ha dato una risposta decisiva al Napoli. Gli azzurri, come riportato da Sky Sport, sono disposti a mettere sul piatto 60 milioni di euro più bonus per il giocatore. Il tempo a disposizione di Icardi non sarà infinito, l'alternativa di chiama Fernando Llorente: lo spagnolo ex Juventus può completare il reparto offensivo del Napoli.